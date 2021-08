Fable, ex senior gameplay designer di The Witcher 3 si unisce a Playground Games

Paweł Kapała si è unito a Playground Games per lo sviluppo di Fable. Per chi non lo conoscesse, si tratta del senior gameplay designer di The Witcher 3: Wild Hunt, nonché di colui che ha curato i combattimenti con armi da fuoco e corpo a corpo di Cyberpunk 2077.

Si tratta sicuramente di un'aggiunta importante al team di sviluppo, vista l'esperienza di Kapała con il genere. In Playground Games ricoprirà il ruolo di Principal Gameplay Designer, come annunciato da lui stesso.

Insomma, il team di Fable si è arricchito di un membro importante, che darà sicuramente il suo apporto allo sviluppo del gioco.

Fable è stato annunciato per PC e Xbox Series X/S. È in sviluppo preso il team B di Playground Games (il team A attualmente si sta occupando di Forza Horizon 5). Attualmente non ha una data d'uscita. In realtà non si conosce nemmeno l'anno in cui sarà pubblicato. L'obiettivo è ovviamente quello di rivitalizzare la serie fondata dalla Lionhead di Peter Molyneux.