Xenoblade Chronicles 3, la doppiatrice di Melia dice che si farà

Xenoblade Chronicles 3 si farà, almeno stando alle dichiarazioni della doppiatrice di Melia Antiqua, l'attrice inglese Jenna Coleman, che ha parlato della questione durante un incontro in video con i fan.

A oltre un anno di distanza dall'uscita di Xenoblade Chronicles: Definitive Edition, accolto con voti sensazionali dalla stampa internazionale, la Coleman ha dunque fornito una nuova speranza ai tanti fan della serie, che vorrebbero senz'altro poter mettere le mani su di un terzo capitolo.

"Il ruolo della principessa Melia Antiqua mi è stato procurato dall'agente che si occupa dei miei lavori di doppiaggio", ha detto l'attrice, divenuta poi piuttosto famosa grazie alla serie televisiva Doctor Who, dove interpreta Clara Oswald.

"Oddio, quanto tempo è passato? Dieci anni? È successo davvero un sacco di tempo fa. Ho recitato nel gioco prima di partecipare a Doctor Who, e quando poi hanno realizzato il secondo episodio mi hanno chiesto di tornare."

"E sì, penso che ne uscirà un terzo capitolo", ha aggiunto la Coleman, prima di riflettere sulla sua dichiarazione. "Si tratta di una cosa risaputa? Non saprei ma penso che ne faranno un altro. Be', non sono sicura mi sia consentito dirlo, in effetti."