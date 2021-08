Ultima Underworld 1 e 2, Syndicate Plus e Syndicate Wars gratis su GOG

Ultima Underworld 1 e 2, Syndicate Plus e Syndicate Wars sono disponibili gratis su GOG. I tre giochi erano stati rimossi dal negozio, ma sono tornati con una promo che vi consentirà di aggiungerli alla vostra libreria senza spendere nulla.

Si tratta di tre titoli storici che risalgono agli anni '90. ma che hanno ancora molto da dire, soprattutto visto quanti altri videogiochi si sono loro ispirati.

Gli Ultima Underworld sono degli spin-off della serie Ultima di Richard Garriott, nonché i primi giochi di ruolo ambientati in un mondo 3D (anche se non completo). Sono considerati anche i padri del genere degli immersive sim, nonostante gli manchino alcune caratteristiche per definirli tali (almeno agli occhi dei puristi).

I Syndicate invece sono degli strategici ambientati in un mondo cyberpunk in mano a delle multinazionali che non si fanno scrupoli a distruggere e massacrare pur di stabilire il loro predominio.

I tre giochi sono compatibili con i più recenti sistemi operativi, quindi non richiedono particolari accortezze per essere giocati. Avete 25 giorni per riscattarli, quindi potete fare con relativa calma. Se vi interessano, li potete trovare in una pagina dedicata su GOG.