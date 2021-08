Lenovo ThinkPad X1 Extreme Gen 4 e ThinkPad L13 Yoga Gen 2: annunciati i nuovi portatili e convertibili

L'obiettivo di Lenovo è quello di portare tra le mani degli utenti dei portatili capaci di offrire delle prestazioni elevate senza compromessi, in modo da aiutarli a lavorare da casa. In un futuro nel quale molte aziende prevedono di continuare con l'approccio smart working, questi notebook Lenovo potrebbero rappresentare la scelta ideale per godere della massima produttività anche da casa. La loro elevata portabilità inoltre li rende perfetti per qualsiasi postazione di lavoro, sia nella vostra abitazione che in ufficio.

Lenovo ThinkPad X1 Extreme Gen 4

ThinkPad X1 Extreme Gen 4

Lenovo punta davvero in alto con il laptop Lenovo ThinkPad X1 Extreme Gen 4, ridisegnato e riprogettato per offrire una maggiore potenza, migliore connettività e ricche opzioni di configurazione per soddisfare qualsiasi esigenza. Durante la fase d'acquisto può essere equipaggiato con i processori Intel Core di undicesima generazione, fino al modello i9 vPro serie H.

Anche la scheda grafica non delude le aspettative grazie alla presenza delle GPU NVIDIA GeForce RTX della serie 3000. La memoria RAM DDR4 disponibile può essere estesa fino a 64 GB, mentre lo spazio d'archiviazione interno viene gestito da un prestante SSD PCIe Gen 4. Il display in formato 16:10 edge-to-edge del notebook dispone di una risoluzione 4K con supporto a Dolby Vision ed una fotocamera FullHD incorporata nella sottile cornice superiore.

Non manca nemmeno il modem 5G per offrire il massimo della connettività anche quando non si dispone di una connessione WiFi. Tutto questo è stato racchiuso da Lenovo in una scocca semplice ed elegante con un peso totale di soli 1,82 chilogrammi.

Scheda tecnica