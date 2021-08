OnePlus sfida Samsung preparandosi al reveal di uno smartphone pieghevole?

Con un teaser sui suoi profili social OnePlus sembrerebbe in procinto di annunciare oggi un nuovo smartphone pieghevole con doppio schermo, sfidando così Samsung. Ma in realtà potrebbe essere solo uno scherzo.

Il teaser, che potrete vedere qui sotto, mostra quello che apparentemente dovrebbe essere il nuovo smartphone di OnePlus, accompagnato dalla data 11 agosto, ovvero oggi. Insomma, sembrerebbe proprio che l'azienda sia in procinto di annunciare un degno avversario di Galaxy Z Fold3 e Galaxy Z Flip3, che Samsung svelerà al mondo tra pochi minuti (a proposito seguite la presentazione in compagnia di Pierpaolo nel nuovo appuntamento di Techtonik su Twitch). Tuttavia in realtà potrebbe essere solo una burla ben orchestrata.

Per prima cosa l'appuntamento con il presunto reveal è fissato per le 16:00 di oggi, ovvero lo stesso orario di quando inizierà il Samsung Galaxy Unpacked. Ok la competizione, ma due presentazioni lo stesso giorno e al medesimo orario ci sembrano un po' eccessive.

Inoltre riguardando meglio il teaser di OnePlus, magari con un pizzico di malizia, più che un doppio schermo sembrerebbero proprio due smartphone distinti messi uno accanto all'altro e uniti da una sorta di giuntura in plastica. Infine le immagini sugli schermi mostrano lo spazio, per la precisione una galassia, il che suona tanto come un richiamo al "Samsung Galaxy".

Insomma, se alla fine il presunto reveal di OnePlus dovesse dimostrarsi un nulla di fatto, uno scherzo verso la concorrenza, la cosa non ci stupirebbe più di tanto. In ogni caso per scoprire la verità non dovremo attendere a lungo.