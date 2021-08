The Ascent diventa un FPS grazie a una mod, il risultato è sorprendente

The Ascent è uno sparatutto GDR con visuale isometrica dall'alto realizzato da Neon Giant. Chi ha avuto modo di provare con mano il gioco avrà sicuramente notato la cura messa dagli sviluppatori nel creare ambientazioni affascinanti in stile Cyberpunk. Nonostante sia stato progettato con una telecamera distante dal personaggio, il gioco tuttavia rende benissimo anche con la visuale in prima persona. Se non ci credete date uno sguardo a questo video dove grazie a una mod The Ascent diventa un FPS.

Il canale YouTube Gaming with Griffin Griffin ha eseguito un'interessante esperimento. Utilizzando il tool Universal Unreal Engine 4 Unlocker è riuscito a "sbloccare" la telecamera e quindi giocare a The Ascent con visuale in prima persona, trasformandolo in un FPS a tutti gli effetti.

Il risultato come potete vedere dal video è sorprendente. Nonostante il titolo Neon Giant sia pensato per essere giocato con visuale isometrica, la telecamera in prima persona mostra un livello di dettagli impressionante per i modelli dei personaggi e gli ambienti di gioco. Segno di un lavoro certosino da parte degli sviluppatori nel creare un mondo cyberpunk affascinante.

D'altronde gli stessi fan di The Ascent in questi giorni stanno chiedendo a gran voce l'introduzione di una modalità in prima persona e potrebbero essere accontentati. Stando a quanto riportato in un'intervista con VG247, infatti gli sviluppatori hanno dichiarato che questa funzione potrebbe arrivare in futuro.

Tra le promesse di Neon Giant c'è anche quella di correggere le differenze tra le versioni Xbox Game Pass e Steam di The Ascent.