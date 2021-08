The Ascent: le differenze tra le versioni Xbox Game Pass e Steam verranno corrette

The Ascent ha mostrato diverse differenze su PC tra la versione Steam e quella Xbox Game Pass, ma gli sviluppatori Neon Giant stanno lavorando per cercare di eliminarle e rendere le due edizioni praticamente equivalenti, aggiungendo in particolare alcuni elementi tecnici alla versione Game Pass.

Come abbiamo visto in precedenza, il recente update uscito nei giorni scorsi ha intanto aggiunto il ray tracing alla versione PC su Game Pass, che risultava assente in tale edizione su Windows, ma non è l'unico elemento che manca ancora alla versione presente sul servizio in abbonamento da parte di Microsoft.

Il Game Director Arcade Berg ha riferito di recente che il team Neon Giant sta lavorando per rendere le due versioni PC identiche, dunque presto toccherà anche all'aggiunta completa del DLSS di Nvidia, anche questo funzionante su Steam ma non ancora in forma stabile su Game Pass.

"Si tratta di versioni diverse del gioco e ci sono processi differenti su come distribuirle", ha spiegato Berg, "Stiamo aggiornando in maniera costante il gioco e dovreste aver già visto un aggiornamento andare online, credo ieri. Dunque stiamo lavorando ogni singolo giorno per assicurarci che tutto funzioni per il meglio".

Il game director ha anche parlato della possibilità dell'aggiunta del cross-play tra le varie versioni di The Ascent: c'è la volontà di inserirlo, ma al momento non ci sono informazioni precise da dare al riguardo, nel senso che la sua aggiunta non può essere confermata. In questi giorni, è emerso che il gioco ha generato 5 milioni di dollari nel primo weekend.