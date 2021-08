The Ascent, esclusiva console Xbox, ha generato 5 milioni di dollari nel primo weekend

Curve Digital ha annunciato che The Ascent, disponibile su PC e come esclusiva console Xbox, è stato in grado di generare oltre 5 milioni di dollari nel primo weekend. Inoltre, ha ottenuto la posizione numero uno nelle classifiche globali di Steam. Il successo è notevole soprattutto considerando che è presente sin dal D1 su Xbox Game Pass.

The Ascent, inoltre, è stato mostrato in streaming da oltre 1.700 canali YouTube e Twitch, che hanno generato un totale di oltre 10 milioni di visualizzazioni. Curve Digital segnala anche The Ascent è apparso sul 90% delle testate specializzate di primo livello di tutto il mondo. Si tratta di un successo mediatico notevole, soprattutto considerando che The Ascent è il primo titolo di Neon Giant.

The Ascent

John Clark, CEO di Curve Digital, ha dichiarato: "The Ascent è il primo gioco proveniente da Curve sul quale il nostro nuovo team è stato in grado di lasciare sostanzialmente il segno, lavorando a stretto contatto con lo sviluppatore e i nostri partner di piattaforma. Questo successo è il risultato di un autentico sforzo di squadra in tutta l'azienda, dell'arrivo di una nuova leadership e del talento ed rispecchia il nostro nuovo approccio incentrato sullo sviluppatore e sul giocatore in tutto ciò che facciamo."

Neon Giant, sviluppatore di The Ascent, ha affermato: "Siamo stati sopraffatti dalla risposta positiva della comunità e di tutti i nostri giocatori. In quanto piccolo team di dodici persone, creare The Ascent ha richiesto uno sforzo monumentale, e non possiamo esprimere quanto siamo grati a tutti coloro che hanno giocato il gioco e ci hanno dato un feedback"

Ecco infine la nostra recensione di The Ascent.