The Ascent: update aggiunte il ray tracing alla versione PC su Game Pass, tutte le novità

The Ascent, primo gioco del team Neon Giant, è da poco disponibile su Xbox One e Xbox Series X|S (come esclusiva console) e su PC. Purtroppo, tra tutte le versioni pubblicate, al D1 solo la versione Steam supportava il ray tracing. La versione Game Pass, infatti, non lo includeva. Ora, però, un nuovo update ha aggiunto questa opzione per la versione PC inclusa nel servizio di Microsoft.

L'update di The Ascent non aggiunge però solo il ray tracing su Game Pass PC, ma introduce anche una serie di correzioni. Prima di tutto, da questo momento ci si dovrebbe imbattere in un numero minore di crash. Inoltre, le prestazioni sono state migliorate, sia in versione DirectX 11 che in versione DirectX 12. La patch aggiunge delle correzioni anche per alcuni tempi di caricamento e migliora la stabilità del gioco sia in locale che online per la modalità coop. Dovrebbe anche essere più semplice connettersi con giocatori di altre piattaforme.

The Ascent, una delle sezioni di gioco densa di colori

L'update di The Ascent risolve anche un certo numero di bug delle missioni. Inoltre, è possibile eliminare l'effetto "pellicola" tramite un'opzione dedicata nel menù. Neon Giant conferma anche che continuerà a lavorare per migliorare il gioco e ringrazia i fan per il supporto e il feedback.

Vi segnaliamo anche che The Ascent ha generato 5 milioni di dollari nel primo weekend.