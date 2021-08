PUBG ha cambiato nome, per coerenza con i nuovi giochi in arrivo

PUBG, o per meglio dire PlayerUnknown's Battlegrounds, ha cambiato nome. Più o meno. Il gioco di Krafton ha infatti deciso che d'ora in poi si chiamerà PUBG: Battlegrounds. Il motivo? Essere coerente con il brand e i nuovi giochi in arrivo.

Da questo momento, come è possibile vedere sia su Steam che sul profilo Twitter ufficiale, il nome ufficiale del battle royale sarà PUBG: Battlegrounds. Tecnicamente, sarebbe come dire "PlayerUnknown's Battlegrounds: Battlegrounds". Ovviamente la mossa è finalizzata a eliminare "PlayerUnknown's" dal nome del franchise e creare un termine unico da utilizzare per tutti i giochi. Ad esempio, il prossimo gioco mobile della serie si chiama PUBG: New State.

PUBG Battlegrounds: potete vedere il nuovo nome in alto a sinistra

Un rappresentante di Krafton ha affermato: "Krafton sta attivamente espandendo il marchio PUBG attraverso una varietà di nuove esperienze ambientate nel suo universo. Il rebranding di PlayerUnknown's Battlegrounds in PUBG: Battlegrounds è il primo passo nella realizzazione di questa visione. Altri titoli del franchise porteranno il nome PUBG, come vedete con il nostro prossimo gioco, PUBG: New State".

Inoltre, non dobbiamo dimenticare che è in sviluppo un altro gioco che sarà parte dell' "Universo PUBG", ovvero The Callisto Protocol, un gioco horror dai creatori di Dead Space ambientato 300 anni nel futuro rispetto a PUBG: Battlegrounds. Possibile che anche questo gioco si chiamerà "PUBG" con l'aggiunta di un sottotitolo?

Voi cosa ne pensate? PUBG Battlegrounds vi piace? O semplicemente continuerete a chiamarlo PUBG, per semplicità? Inoltre, è possibile che questo cambiamento preannunci altro: PUBG diventerà free-to-play? Presto sarà giocabile gratis su PC, secondo un insider.