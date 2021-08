Super Mario: nel film potrebbe tornare un personaggio dimenticato

Come molti sapranno, Nintendo ha attualmente in sviluppo un film animato dedicato a Super Mario. Il lungometraggio è in produzione presso Illumination, studio dei Minion. Non sappiamo troppo del film, ma ora scopriamo che un personaggio a lungo tempo dimenticato potrebbe tornare.

Durante il podcast Bertcast, il comico Sebastian Maniscalco ha rivelato di essere entrato a far parte del cast del film di Super Mario. Precisamente, ha affermato: "Sono nel film di Super Mario Bros., un film animato, interpreto la parte di Spike, il loro capo".

Come indicato da @Eponge2L su Twitter, esiste la possibilità che questo "Spike" sia Foreman Spike, un personaggio che è apparso in Wrecking Crew - uno dei primi giochi di Super Mario - nel 1985. Foreman Spike è il caposquadra nel cantiere dove lavorano Mario e Luigi; avrebbe quindi senso introdurlo nel film come "capo" dei due eroi. Il personaggio è apparso nel 2018 in WarioWare Gold. Potete vederne l'aspetto qui sotto.

Ovviamente si tratta solo di una possibilità tra le varie, visto che nell'universo di Super Mario non mancano le creature chiamate Spike. Potrebbe anche trattarsi di un personaggio completamente originale, creato proprio per il film di Super Mario. Per il momento si tratta solo di una speculazione, quindi.

Volendo però dare credito a questa idea, si potrebbe anche speculare sul fatto che nel film ci sarà spazio anche per Donkey Kong. Visto che Foreman Spike, Mario e Luigi lavorano in un cantiere, sarebbe molto semplice introdurre anche Donkey Kong, come avversario di Super Mario. Per ora, in ogni caso, non sappiamo nulla riguardo alla trama del film.

