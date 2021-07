Donkey Kong tornerà in grande stile per un noto leaker, che conferma molti dettagli

All'E3 2021, Nintendo ha svelato al mondo molti nuovi titoli e ha rassicurato i giocatori sullo sviluppo di giochi come il seguito di The Legend of Zelda Breath of the Wild. Qualcosa però mancava e non parliamo solo di Bayonetta 3. Il noto leaker Zippo ha infatti riconfermato alcuni dei suoi precedenti leak, spiegando che - anche se non è stato mostrato - Donkey Kong è pronto a tornare su Switch.

Zippo ci spiega infatti, tramite il proprio blog, che un nuovo gioco di Donkey Kong è in sviluppo da oltre tre anni oramai e, per questo, è rimasto sorpreso dall'assenza durante l'E3 2021. Il leaker spiega inoltre che molteplici fonti gli hanno confermato che Donkey Kong viene trattato con grande serietà all'interno di Nintendo, che lo vuole rendere un franchise multimediale subito dopo Mario.

Donkey Kong è pronto a tornare?

Oltre al nuovo gioco di Donkey Kong - che secondo le parole di Zippo dovrebbe essere un titolo di alto livello e non un progetto secondario - ci sarà spazio anche per una produzione animata. Per ora non è chiaro se si tratti di un film o di una serie. Ci sarà poi tanto nuovo merchandise e anche un'espansione dei parchi a tema. Secondo Zippo, in ogni caso, si tratta solo questione di tempo e molto presto Donkey Kong sarà svelato.

Come sempre, ricordiamo che parliamo di rumor e non di informazioni ufficiali. Dovremo attendere che Nintendo sveli novità a riguardo. Nel frattempo, vi segnaliamo che Nintendo respinge l'accusa di aver usato lavoro forzato nelle fabbriche dei suoi prodotti.