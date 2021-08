ASUS ROG Claymore 2: la tastiera da gaming wireless con tastierino numerico rimovibile

Parliamo di un dispositivo modulare, collegabile al PC tramite cavo USB-C (che serve anche per la ricarica veloce con 30 minuti per 18 ore di funzionamento) o utilizzando un adattatore wireless a 2,4 GHz ma senza perdere reattività: in entrambi i casi la latenza è pari ad appena 1 ms.

ASUS ROG Claymore 2 è la nuova tastiera da gaming con connettività wired o wireless a bassa latenza, tastierino numerico rimovibile per la massima versatilità, switch meccanici ROG RX ed elevata autonomia. Disponibile ora anche in Italia al prezzo di 279,90€.

Caratteristiche

ASUS ROG Claymore 2 con numpad collegato e Aura Sync attivato

ASUS ROG Claymore 2 è equipaggiata con tasti ROG RX Red con struttura a quadrato vuoto e LED RGB integrati: una soluzione che elimina il ritardo dovuto al rimbalzo e che arricchisce l'estetica della tastiera nel momento in cui andiamo ad attivare la tecnologia Aura Sync.

Non solo prestazioni ed estetica, ma anche robustezza e durata: la Claymore 2 è garantita per 100 milioni di pressioni, vanta un poggiapolsi magnetico e il già citato tastierino numerico rimovibile (con quattro tasti multimediali programmabili e una rotella per il volume), che può essere agganciato su entrambi i lati e porta le dimensioni della tastiera dall'80% al 100% delle misure standard.

ASUS ROG Claymore 2, keycaps rimossi e il tastierino numerico rimovibile

Lato connettività, la ASUS ROG Claymore 2 può essere utilizzata in modalità wired con un cavo USB-C oppure wireless RF a 2,4 GHz con 1 ms di latenza. Senza fili e senza pensieri: una batteria da 4.000 mAh garantisce un'autonomia fino a 140 ore con una singola carica, che scendono a 40 ore tenendo l'illuminazione attivata.

La versatilità rappresenta senza dubbio uno dei punti di forza della tastiera, che si adatta ai destrorsi come ai mancini grazie alla possibilità di cambiare posizione al numpad.

A proposito dei tasti, il punto di attuazione del comando è a 1,5 mm, mentre la forza minima necessaria di digitazione è di circa 40 grammi (gf); sono necessari 55 gf complessivi per perfezionare la pressione. Questo, in breve, vuol dire che il comfort non è mai messo in discussione, nemmeno durante lunghe sessioni di gioco.

I keycap posssono inoltre essere sostituiti in maniera semplice e veloce, anche per esigenze estetiche. Ogni tasto può infatti gestire individualmente l'illuminazione RGB, attraverso svariate personalizzazioni e preset che è possibiile attivare utilizzando il software gratuito Armoury Crate, utile anche per la registrazione delle macro e le altre funzionalità.