El Shaddai: Ascension of the Metatron arriva su Steam a settembre

La versione PC di El Shaddai: Ascension of the Metatron arriverà su Steam tra poche settimane. Per la precisione la data di uscita dell'action di Ignition Games è fissata per il 1 settembre.

Come riporta Wccftech un filmato pubblicato in rete nelle scorse ore ha confermato la data di uscita e il prezzo, che sarà di 39,99 dollari, ridotto a 32,39 dollari nelle prime due settimane dal lancio. Inoltre saranno acquistabili separatamente l'arbook digitale (13,99 dollari) e la soundtrack originale (24,99 dollari). Coloro interessati a tutto il pacchetto possono acquistare il bundle che include la versione PC di El Shaddai, artbook e soundratck per 78,97 dollari, scontati a 39,25 dollari per le prime due settimane dal lancio. Non sono stati confermati i prezzi in euro, ma solitamente il cambio è 1:1.

Pubblicato nel 2011 su PS3 e Xbox 360, El Shaddai: Ascension of the Metatron è un action in terza persona realizzato da Takeyasu Sawaki e altri autori che in passato hanno lavorato su titoli come Devil May Cry, Steel Battalion e Okami. È caratterizzato da uno stile artistico unico e irripetibile e una storia affascinante e originale che trae ispirazioni da elementi biblici, in particolare da libro apocrifo di Enoch.

