Spider-Man Miles Morales: update 1.11 per PS5 migliora il gioco

Insomniac Games ha pubblicato un nuovo aggiornamento per Marvel's Spider-Man Miles Morales, il secondo capitolo della saga dedicata all'Uomo Ragno pubblicata su PlayStation. Precisamente, parliamo dell'update 1.11, per la versione PS5, che migliora il gioco.

Come saprete, PS5 non indica - a differenza di PS4 - i dettagli sugli aggiornamenti, ma per fortuna Insomniac Games ha condiviso tramite il proprio sito ufficiale una patch note dell'update 1.11 di Marvel's Spider-Man Miles Morales. Si tratta però di una patch note alquanto striminzita che riporta solo la scritta "Correzioni di stabilità globale e miglioramenti delle prestazioni".

L'update 1.11 di Marvel's Spider-Man Miles Morales in versione PS5 è quindi solo un piccolo aggiornamento pensato per ottimizzare il gioco, probabilmente pensato per migliorare quanto introdotto con la precedente patch, la quale aveva aggiunto un miglioramento alla qualità dei riflessi ray tracing in modalità Prestazioni Ray Tracing.

Spider-Man Miles Morales: una scena di gioco

Ricordiamo che Marvel's Spider-Man Miles Morales è disponibile sia su PS5 che su PlayStation 4. Si tratta di un seguito del primo Marvel's Spider-Man e, come da titolo, ci mette nei panni di Miles Morales, neo-Uomo Ragno che dovrà salvare Manhattan in solitudine mentre Peter Parker è lontano dalla città. Il gioco ha venduto 6.5 milioni di copie.

