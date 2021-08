Com'erano gli sviluppatori famosi ad inizio carriera?

Per anni ci avete sentito parlare di "stile" di un videogioco, della sua estetica e del percorso che un titolo affronta per arrivare a presentarsi ai nostri occhi così com'è, una volta premuto il tasto Start. Ma quali scheletri in fatto di look custodiscono nell'armadio, invece, i loro sviluppatori ? Sono invecchiati bene come le loro opere? Oppure il restyling visivo avrebbe richiesto uno sforzo maggiore? In questo video scaveremo nei meandri più imbarazzanti dell'immagine di dieci fra i più famosi autori di videogiochi di sempre, sperando che quando saranno restii a darci informazioni sui loro nuovi, futuri capolavori si ricordino che possiamo sempre ricattarli. Ecco com'erano da giovani e come sono oggi.

A 31 anni Sam Lake prestava il volto al suo figlioccio più illustre, Max Payne, e da lì in poi sarebbe cominciata per lui una carriera costellata di titoli niente male, culminata con gli ottimi Quantum Break e Control. Tenendo sempre a distanza i segni della vecchiaia, chiaro.

Iniziamo subito da una coppia che ci deve una spiegazione: Hideo Kojima e Sam Lake . I padri rispettivamente di Big Boss e Alan Wake sembrano infatti essere a conoscenza del segreto dell'eterna giovinezza. Sospetto alimentato dall'ormai noto legame di amicizia che li unisce, tanto solido da permettere a Lake di essere inserito in Death Stranding come personaggio non giocante.

Quando però a inizio carriera aveva ancora tutto da dimostrare, Miyamoto-san esibiva un look che sembrava uscito da una copertina di un album di musica italiana anni '80, con una chioma e uno sguardo nostalgico degno di un cantante neomelodico. Chissà che non abbia preso spunto proprio da uno di loro.

Esattamente come ha rivoluzionato il mondo dei videogiochi dalla radice, Shigeru Miyamoto ha trasformato completamente la sua immagine nel corso del tempo. Oggi, con una pletora di Super Mario, Donkey Kong e The Legend of Zelda alle spalle, noi tutti lo conosciamo col piglio del dirigente d'azienda, che non rinuncia però all'immancabile sorriso contagioso e all'esuberanza di una t-shirt o una cravatta sopra le righe.

In realtà, era solo l'inizio di un percorso scintillante che avrebbe condotto il game designer al parto di franchise leggendari come Dino Crisis e Devil May Cry fino ad approdare a Vanquish e The Evil Within. Cappellino stiloso incollato in testa e abbigliamento casual, oggi Mikami appare più come una miscela tra un golfista miliardario e un attore in vacanza. Di questo passo, all'uscita del suo prossimo progetto ci troveremo di fronte il viso di un quattordicenne.

Signore e signori, eccovi il Benjamin Button del pianeta videogiochi. Da ideatore di Resident Evil, avevamo il sospetto che Shinji Mikami sapesse bene come fregare la morte facendo tornare in vita la gente sotto forma di zombi, ma non immaginavamo che riuscisse anche a invertire lo scorrere del tempo. Nel 1997, durante lo sviluppo di Resident Evil 2, Mikami sembrava già uno di quegli impiegati ingobbiti da secoli di lavoro in azienda.

Da Shinji Mikami a Hideki Kamiya il passo è breve e si chiama Resident Evil. Ma anche Devil May Cry e Viewtiful Joe. Pur avendo collaborato nello sviluppo di titoli di enorme successo, i due autori non sembrano però condividere la stessa idea in fatto di stile, perlomeno in gioventù. Anni prima dell'affermazione in campo videoludico, Kamiya sembrava appena uscito da un bar malfamato, con lo sguardo di chi è pronto a menare le mani per futili motivi. Oggi, dopo progetti come Okami e un paio di Bayonetta all'attivo, il capello aerodinamico è sparito e non possiamo fare a meno di notare una barbetta vivace e un paio di occhialetti alla Edgar Davids. Nonostante Kamiya dispensi qualche sorriso in più, lo sguardo da mastino sembra però essere rimasto invariato. Che faccia ancora parte di qualche gang?

Se sul finire degli anni '90 avesse fatto parte di una boyband, probabilmente Cliff Bleszinski ne sarebbe stato il membro di spicco, col suo atteggiamento da aspirante bello e dannato e annessa catenina sfavillante. A 25 anni l'enfant prodige di Epic Games aveva già nel carniere una bella manciata di titoli, tra cui quell'Unreal che gli avrebbe conferito fama mondiale, grazie anche alla rivoluzionaria introduzione del motore grafico dedicato. Da quel momento, la carriera di CliffyB è stata una vera e propria gragnuola di proiettili, con la serie Gears of War, Bulletstorm, Shadow Complex e i vari sequel, appunto, di Unreal a farla da padroni. Fino a raggiungere la quiete del look, ora più sobrio ma in forte contrasto con una personalità che sembra averci voluto sempre offrire esperienze videoludiche estreme e concitate.

L'aspetto del producer giapponese nel periodo di gestazione del titolo per GameCube era decisamente misurato e privo di eccessi. Niente a che vedere con il Nagoshi style quando la sua mente era concentrata invece sulla serie Yakuza. La saga sembra averlo a tutti gli effetti risucchiato all'interno del suo immaginario, per una metamorfosi visiva che suscita anche qualche risata. Baciamo le mani, Nagoshi-san. Paura.

Ecco uno di quei casi in cui la creatura prodotta dal nostro ingegno prende vita, allunga i suoi tentacoli su di noi e ci trascina nel baratro. La nostra personale "sagra del tamarro" prosegue con Toshihiro Nagoshi , autore SEGA fattosi le ossa nella prestigiosa bottega di Yu Suzuki su titoli come Virtua Racing, Virtua Fighter e Daytona USA. Il suo "prima e dopo" è sconvolgente. Dopo la console war che sancì la sconfitta di SEGA e del suo Dreamcast agli albori degli anni 2000, Nagoshi avvertì il bisogno di creare qualcosa che fosse completamente suo: Super Monkey Ball.

Game designer, direttore creativo ma soprattutto abile narratore. Neil Druckmann ha legato indissolubilmente il suo nome a quello delle serie Uncharted e The Last of Us. Dal giovincello imberbe tutto t-shirt e gel per capelli dei primi passi tra i videogiochi, lo sceneggiatore israeliano di Naughty Dog ha col tempo trasformato il suo look in una versione più selvaggia e rude, man mano che le sue saghe crescevano di pari passo con lui. Barba folta e lunghi capelli ricci spesso raccolti in una crocchia restituiscono un'immagine di Druckmann ora davvero matura e fascinosa. Che sia uno degli effetti del fungo Cordyceps? Se così fosse, ci metteremmo la firma pur di venirne contagiati.

David Jaffe

Passano gli anni ma il sorriso di David Jaffe è sempre lo stesso

Il sorriso sornione e rassicurante di David Jaffe non fa esattamente il paio con quello folle e malato di Sweet Tooth ma ci fornisce l'assist per vedere come si presentava il designer statunitense ai tempi di Twisted Metal, a metà degli anni '90. Un look che tutto sommato non ha subìto grossi stravolgimenti nemmeno durante l'era che ha visto la nascita e l'ascesa di Kratos nei primi God of War, il principale marchio di cui Jaffe ha tenuto le redini.

Il vero cambio di rotta dal punto di vista fisico è arrivato assieme alla delusione rappresentata da Drawn to death, uno shooter dimenticabile uscito su PS4 nel 2017, e la conseguente decisione da parte di Jaffe di prendersi una pausa dal mondo dello sviluppo. La sua trasformazione in George Martin sembra quasi completa. Speriamo solo che per il suo prossimo gioco non se la prenda comoda come lo scrittore de "Le Cronache del ghiaccio e del fuoco" con i libri.