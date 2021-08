Nintendo Indie World e Samsung Galaxy Unpacked nelle live Twitch di Multiplayer di oggi

Oggi sarà una giornata piena di eventi per gli appassionati di videogiochi e tecnologia, e noi di Multiplayer.it siamo pronti a farvi compagnia con le nostre live Twitch. Oggi ci sarà spazio per il Nintendo Indie World e il Samsung Galaxy Unpacked. Vediamo tutti i dettagli.

Si inizierà alle 15.30 con il Techtonik speciale di Pierpaolo, dedicato al Samsung Galaxy Unpacked. L'evento di Samsung avrà inizio alle 16:00 e presenterà al mondo le ultime novità sul Samsung Galaxy Z Fold3 5G e sul Samsung Galaxy Z Flip3 5G, stando ai rumor trapelati negli ultimi giorni. Dovremo scoprire in diretta se quanto emerso nei leak sia vero o se Samsung abbia in serbo per noi qualche sorpresa.

Se preferite però i videogiochi, allora il vostro appuntamento preferito della giornata sarà alle 18:00. Alessandra e Giordana seguiranno il nuovo Nintendo Indie World, dedicato alle produzioni indipendenti in arrivo sulla console ibrida della casa di Kyoto. I giocatori sperano che sia arrivato il momento di scoprire qualcosa su Silksong, all'atteso seguito di Hollow Knight. Sarà così? Scopritelo insieme a noi sul canale Twitch di Multiplayer.it.

Nintento Indie World: il logo dell'evento Switch

Ecco il riassunto della giornata: