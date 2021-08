Kirby: nuovo gioco in arrivo? Tra Kafka e latino, emergono strani indizi

Kirby sta per raggiungere il suo 30esimo anniversario, previsto per il 2022, cosa che comporta le consuete voci di corridoio su un possibile nuovo gioco in arrivo per la serie o comunque qualche iniziativa prevista, ma in questo caso le nuove segnalazioni emerse nelle ore scorse risultano veramente strane, visto che coinvolgono testi di Kafka e altri in latino.

Ovviamente tutta la questione riguarda dei semplici placeholder, ma il fatto che Nintendo stia sperimentando con nuovi contenuti da pubblicare sul sito ufficiale di Kirby dimostra, se non altro, che c'è del movimento sui social media, forse in previsione del 30esimo anniversario della serie. Le nuove segnalazioni riguardano la comparsa di alcune pagine e materiali sul sito ufficiale Nintendo dedicato a Kirby, brevemente comparse in maniera pubblica e poi rimosse velocemente dalla compagnia, ma non abbastanza da evitare che qualcuno le vedesse.

Si tratta chiaramente di placeholder, perché i testi che emergono dalle pagine in questione non hanno alcun senso nel contesto di Kirby, ma quantomeno possono strappare facilmente un sorriso: se la prima citazione in latino utilizzata per quello che sembra un banner è semplicemente quella standard usata spesso per riempire gli spazi dedicati ai testi (ovvero "Lorem ipsum dolor sit amet..."), il testo trovato in una delle pagine interne è ben più peculiare.

All'interno di una delle pagine, ora visibili attraverso la cache di Wayback Machine, si trova infatti un estratto da La Metamorfosi di Kafka, dimostrando quantomeno una scelta molto originale come placeholder per una pagina dedicata a Kirby. Nel frattempo, rimaniamo in attesa di informazioni ufficiali perché di un ritorno di Kirby si parla ormai da tempo, con i nuovi progetti per il 2021 di HAL Laboratory e il fatto che stia preparando un ritorno in grande stile, probabilmente in occasione del 30esimo anniversario.