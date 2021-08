Ace Attorney: altri cross-over ad ambientazione storica potrebbero arrivare in futuro

Ace Attorney potrebbe ricevere altri capitoli con cross-over speciali ad ambientazione "storica" come il recente The Great Ace Attorney Chronicles, considerando che il producer Yasuyuki Makino si è dimostrato alquanto possibilista sulla questione in una recente intervista.

Dal nuovo numero di Edge arrivano alcune indicazioni sul futuro della serie Ace Attorney, vista la presenza di un'interessante intervista a Yasuyuki Makino, che tra le altre cose ha parlato di un possibile prosieguo dell'iniziativa cross-over vista nel recente The Great Ace Attorney Chronicles, che ha messo in scena una vicenda ambientata alla fine dell'Ottocento tra Giappone e Londra.

Sebbene il cross-over originale sia stato parzialmente rovinato dalla necessità di trasformare Sherlock Holmes in Herlock Sholmes nella versione occidentale, a causa delle difficoltà sorte nella gestione dei diritti d'autore sulle opere di Sir Arthur Conan Doyle, l'idea è stata comunque molto interessante e ha ben caratterizzato il nuovo capitolo.

Makino ha semplicemente detto che il ricorso a nuovi cross-over con ambientazioni storiche diverse "è una possibilità", un'idea che non è assolutamente esclusa da Capcom, anche se ci sarà comunque da valutare con più attenzione la questione.

Come dimostrato proprio dal cambio di nome per Sherlock Holmes, il cross-over determina ovviamente delle difficoltà aggiuntive, ma questo non esclude che possa esserci anche semplicemente un'ambientazione storica con qualche tema particolare nei prossimi capitoli della serie. L'idea ci è comunque decisamente piaciuta, come dimostrato anche nella nostra recensione di The Great Ace Attorney Chronicles.