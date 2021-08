Bugsnax per PC uscirà anche su Steam nel 2022, altre novità in arrivo?

Bugsnax è disponibile già su PC attraverso Epic Games Store, oltre che su PS5 e PS4, ma l'esclusiva legata allo store di Epic è temporale, come spesso accade, dunque il particolare adventure a base di bizzarre creature arriverà anche su Steam, nel 2022.

Il team di sviluppo Young Horses, autore del gioco, ha annunciato che Bugsnax arriverà anche su Steam nel 2022, al termine di quello che pare essere dunque un periodo di esclusiva temporale piuttosto lungo, considerando che l'uscita originale su Epic Games Store è datata novembre 2020.

"Siamo pieni di emozione per l'idea di servire Bugsnax anche a un nuovo pubblico su Steam! Avremo alcune notizie molto carnose e alcune sorprese succose che faranno di nuovo parlare di Bugsnax nei prossimi mesi", ha scritto il team di sviluppo, lasciando intendere forse altre novità in arrivo.

Ricordiamo che Bugsnax è disponibile su PS5, PS4 e PC su Epic Games Store, è possibile che le ulteriori novità lasciate intendere dal team abbiano a che fare con il lancio su altre piattaforme, forse su Nintendo Switch o Xbox, anche se si tratta solo di supposizioni.

Potrebbe anche trattarsi di espansioni, nuovi contenuti o altre aggiunte all'originale, in ogni caso non resta che rimanere sintonizzati per ulteriori novità al riguardo. Per saperne di più, vi rimandiamo alla recensione di Bugsnax, ricordando che è stato distribuito come titolo PS Plus a novembre 2020.