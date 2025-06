Kirby Star Allies per Nintendo Switch è in offerta su Amazon

Kirby Star Allies - Edizione Italiana su scheda è disponibile su Amazon a 47,99€, un risparmio del 18% rispetto al prezzo mediano di 58,32€. Un'occasione ideale per aggiungere alla propria collezione un titolo first-party Nintendo perfetto per il gioco in compagnia. Potete acquistarlo da questo link oppure tramite il box qui sotto. In questo episodio, Kirby non affronta l'avventura da solo: può colpire i nemici con un Cuore Amico per reclutarli nel proprio team e sfruttare le loro abilità. Fino a quattro giocatori possono unirsi in contemporanea, collaborando per superare enigmi ambientali, nemici e boss di fine livello in perfetto stile platform Nintendo.