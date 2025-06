Mario Kart World è stato aggiornato alla versione 1.1.1, vediamo le novità

Mario Kart World è stato aggiornato alla versione 1.1.1, che risolve diversi bug. Trattandosi della prima esclusiva di peso di Nintendo Switch 2, nonché del seguito del gioco più venduto per Nintendo Switch, sarà interessante vedere come sarà supportato da Nintendo e quali novità saranno pubblicate nel corso degli anni. Per adesso dobbiamo accontentarci di una semplice patch di aggiornamento.