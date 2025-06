Mario Kart World ha avuto un team di sviluppo molto più grande dei Mario Kart precedenti

Mario Kart World è naturalmente il gioco più chiacchierato e acquistato di Nintendo Switch 2, capace di vendere 780.000 copie al lancio soltanto in Giappone. È anche il capitolo della serie con il team di sviluppo più grosso , come facilmente prevedibile dopo il successo di Mario Kart 8 Deluxe per Nintendo Switch.

Molto più costoso

L'analista Papen, specializzato nell'industria dei videogiochi giapponese, ha deciso di fare i conti. Stando ai suoi calcoli, Mario Kart 8 Deluxe contava 18 game designer, 72 programmatori e 73 artisti, per un totale di 163 persone. I numeri di Mario Kart World sono significativamente più grossi, con l'aumento più consistente che si è registrato proprio nel settore artistico.

Parlando del core team, il nuovo gioco ha visto all'opera 22 game designer, 86 programmatori e ben 192 artisti, cioè 119 artisti in più rispetto a Mario Kart 8 Deluxe. Dei 192, 88 hanno lavorato ai tracciati e 57 ai personaggi. Evidentemente la mappa open world ha costretto Nintendo a impiegare più personale sull'opera.

I dati indicano anche che la maggior parte dei membri del team artistico sono nuove leve per la serie. Nel team dei tracciati di Mario Kart World, solo 6 avevano già lavorato su Mario Kart 8 Deluxe, e soltanto 1 aveva partecipato allo sviluppo del Booster Course Pass. Per quanto riguarda il team dei personaggi, solo 3 membri avevano esperienze su 8 Deluxe, e nessuno aveva lavorato al Booster Course Pass. È interessante notare che circa l'80% dello staff che lavorò a Mario Kart 8 nel 2014 partecipò anche al progetto Mario Kart 8 Deluxe, che del resto era una versione potenziata dello stesso gioco.

Oltre al core team, ci sono anche diversi co-sviluppatori che hanno lavorato a Mario Kart World, come Monolith Soft, lo studio degli Xenoblade Chronicles, che pare aver curato il design dei tracciati e dei personaggi di Mario Kart World, Bandai Namco, Imagica Geeq e 1-Up Studio hanno contribuito alla realizzazione della grafica del gioco. Per confronto, Mario Kart 8 Deluxe aveva un solo co-sviluppatore: Bandai Namco.