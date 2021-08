Control a quota 10 milioni di giocatori, sequel in lavorazione

Remedy Entertainment ha annunciato che Control ha raggiunto quota 10 milioni di giocatori in tutto il mondo. Un successo notevole, che ha convinto lo studio a iniziare i lavori su un sequel.

Durante l'ultimo resoconto finanziario, lo studio ha svelato alcuni interessanti dettagli, specialmente quelli sui progetti futuri. Per quanto riguarda Control, come accennato in apertura, il titolo è stato giocato da oltre dieci milioni di persone sin dal lancio, avvenuto nel 2019. Una stima che non deve essere tuttavia confusa con le copie vendute, che non sono state quantificate. L'ultima dato certo risale alla fine del 2020, quando Control era a quota 2 milioni di copie vendute nel mondo.

Control

In ogni caso si tratta di un successo notevole, che ha convinto Remedy a stipulare un nuovo accordo con 505 Games per uno spin-off multiplayer, nome in codice Condor.

Non solo, sono stati presi accordi per la realizzazione di un sequel di Control, che avrà tra l'altro un budget superiore rispetto l'originale. Per il momento il progetto si trova ancora nella "fase concettuale", quindi per saperne di più probabilmente bisognerà attendere a lungo.

