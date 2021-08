PS5 è la console con maggiori incassi di luglio negli USA, The Legend of Zelda: Skyward Sword HD è il gioco più venduto

Stando all'ultimo report di NPD relativo al mercato USA, a luglio PS5 è stata la console con gli incassi maggiori, mentre The Legend of Zelda: Skyward Sword HD svetta al primo posto della classifica dei titoli più venduti.

Nel corso dello scorso mese i giocatori statunitensi hanno speso in hardware, software e accessori la bellezza di 4,6 miliardi di dollari, un incremento del 10% rispetto allo scorso anno. Il mercato hardware in particolare è quello cresciuto maggiormente, con il 98% di ricavi in più rispetto a luglio 2020. Si tratta del mese migliore per questo segmento sin dal 2008 e il terzo in generale nella storia del mercato videoludico USA.

PS5 è stata la console più redditizia in termini di incassi in dollari, mentre Nintendo Switch può vantare un numero di unità vendute maggiore. Nonostante i risultati di questo mese, la console Nintendo è tutt'ora la più venduta negli USA nel 2021, sia in termini di ricavi in dollari che di unità.

The Legend of Zelda: Skyward Sword HD

Lato software, The Legend of Zelda: Skyward Sword HD è il titolo più venduto in termini di incassi in dollari, mentre Call of Duty: Black Ops Cold War si deve "accontentare" del secondo posto, vantando però ancora il primato di vendite nel 2021. Ottimi risultati per Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin che a luglio si aggiudica il terzo posto.

Ecco la classifica dei dieci titoli più venduti a luglio 2021 negli USA:

The Legend of Zelda: Skyward Sword Call of Duty: Black Ops: Cold War Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin Mario Kart 8 Minecraft Mario Golf: Super Rush MLB: The Show 21 Spider-Man: Miles Morales Call of Duty: Modern Warfare Super Smash Bros. Ultimate

Sapevate che secondo un rumor il prossimo State of Play di Sony sarà la prossima settimana?