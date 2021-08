State of Play: data e giochi PS4 e PS5 mostrati al centro di un rumor, mancherebbe poco

Agosto è un mese importante per gli annunci videoludici, tra eventi Xbox come l'ID e, soprattutto, la Gamescom 2021. Secondo varie voci, però, Sony potrebbe avere in programma uno State of Play o un qualche tipo di evento dedicato ai giochi PS4 e PS5. Ora, anche James Jarvis commenta la questione riportando un rumor, con tanto di data per lo show.

Come potete vedere qui sotto, James Jarvis - che tra le varie è anche producer del Future Game Show e del Golden Joysticks - segnala che secondo le voci di corridoio il prossimo State of Play sarà annunciato oggi. Secondo il rumor, la data scelta per l'evento è il 19 agosto 2021. Non è la prima volta che si parla di un evento Sony dedicato ai giochi PS4 e PS5 per questo mese. Si è anche parlato del fatto che Sony abbia intenzione di proporre un evento di dimensioni maggiori, ma solo a settembre.

James Jarvis, in aggiunta al rumor, segnala anche quali sono le sue aspettative per questo potenziale State of Play. A suo dire, ci potrebbero essere Horizon Forbidden West - con un nuovo gameplay e la conferma del rimando della data di uscita al 2022 -, Kena Bridge of Spirits con un nuovo lungo gameplay e un aggiornamento sullo stato dei lavori su Gran Turismo 7. A tutto questo si sommerebbe poi un nuovo annuncio a sorpresa.

Come dice anche Jarvis, parliamo solo di rumor e speculazioni, quindi per il momento qualsiasi tipo di ipotesi sui giochi PS4 e PS5 è da prendere con le pinze. L'ultimo State of Play risale a inizio luglio, ma si è trattato di un evento "minore" che ha dato poco spazio alle esclusive più attese. Il pubblico, infatti, vorrebbe anche scoprire qualcosa di più su God of War Ragnarok (nome non ufficiale) e Final Fantasy 16, quest'ultimo grande assente dell'evento E3 2021 di Square Enix.

Per ora, in ogni caso, l'unica certezza è che questa sera vedremo qualcosa di Abandoned, altra esclusiva PlayStation di terze parti che ha fatto molto discutere.