Far Cry 3: Blood Dragon Classic Edition in arrivo su PS5 e Xbox Series X, secondo l'ESRB

Far Cry 3: Blood Dragon Classic Edition, versione tirata a lucido della celebre espansione stand-alone di Ubisoft, potrebbe arrivare su PS5 e Xbox Series X | S, stando alle informazioni apparse nelle ultime ore sul sito dell'ente di classificazione americano ESRB.

Far Cry 3: Blood Dragon è approdato su PS3, Xbox 360 e PC nel lontano 2013 come spin-off di Far Cry 3. L'espansione stand-alone all'epoca ottenne grande successo grazie all'ambientazione ispirata ai film di fantascienza degli anni '80, tanto umorismo e proiettili a volontà. In seguito il gioco è stato pubblicato nuovamente sotto forma di "Classic Edition" per PS4 e Xbox One nel 2018.

Far Cry 3 Blood Dragon

Al momento le versioni PS5 e Xbox Series X di Far Cry 3: Blood Dragon Classic Edition non sono state confermate da Ubisoft. Tuttavia, solitamente la classificazione ESRB è un indizio abbastanza importante. Non solo, sappiamo che Blood Dragon sarà parte dei contenuti del Season Pass di Far Cry 6. All'epoca si pensava si trattasse semplicemente delle versioni per console old-gen, fruibili su PS5 e Xbox Series X | S tramite retrocompatibilità. Una versione creata ad hoc dovrebbe garantire prestazioni migliori e magari qualche innesto al comparto grafico o, nel caso di PS5, il supporto al Dualsense.

Rimanendo in tema, Ubisoft ha confermato che Far Cry 6 girerà in 4K e 60FPS solo su PS5 e Xbox Series X|S, ma su PS4 e Xbox One sarà solido.