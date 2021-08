Remedy: il gioco per Epic Games è in pieno sviluppo, i rumor parlano di Alan Wake 2

Circa un anno fa, Remedy Entertainment ha stretto un accordo con Epic Games per due giochi, uno dei quali sarebbe stato un progetto AAA di alto livello. Ora, sappiamo che lo sviluppo di questo titolo misterioso, che secondo i rumor potrebbe essere Alan Wake 2, è iniziato.

Nel proprio resoconto fiscale, Remedy Entertainment ha confermato che il progetto AAA prodotto da Epic Games si è ora spostato in fase di piena produzione. C'è però un secondo progetto all'attivo, di cui non conosciamo i dettagli: sempre secondo il resoconto, anche questo gioco continua a fare buoni progressi.

Control e Alan Wake sono in qualche modo legati

A tutto questo sommiamo il fatto che Remedy è al lavoro su CrossfireX e il gioco è previsto per il lancio quest'anno. Infine, il gioco noto come Vanguard - sempre di Remedy - "sta proseguendo a buon ritmo" e sta attraversando "test di gameplay interni ed esterni"; Vanguard dovrebbe essere un gioco co-op free to play.

Remedy dispone attualmente di 293 dipendenti, un numero comprensibile visto che sono in sviluppo - a vari stadi - più giochi. Il pubblico è ovviamente curioso di scoprire di più su questi progetti, soprattutto sul chiacchierato Alan Wake 2: come sempre, ricordiamo che si tratta di un rumor, non ci sono informazioni ufficiali riguardo al gioco. I collegamenti tra Control e Alan Wake, però, hanno fatto sperare molti giocatori. Speriamo di poter scoprire presto i dettagli sui progetti di Remedy.

Vi segnaliamo anche che Alan Wake Remastered è spuntato nel database dell'Epic Games Store.