Overwatch: la nuova mappa "italiana" Malevento è disponibile sul Public Test Server

Overwatch ottiene in queste ore la nuova mappa Malevento, ispirata ai paesaggi italiani e disponibile ora sul Public Test Server, in attesa del suo inserimento nella rotazione ufficiale standard del gioco.

La mappa in questione era già emersa in passato ed è sostanzialmente confermata in ogni sua caratteristica: si tratta di un'area dedicata esclusivamente al deathmatch free-for-all, almeno per il momento, che dovrebbe collocarsi in Italia, anche se ovviamente si tratta di una location fittizia.

L'ambientazione rappresenta un po' un tipico paese storico italiano, con strade più o meno strette e tortuose nel centro cittadino e altre aree più aperte nei dintorni, il tutto ovviamente baciato dal tipico sole che caratterizza la visione standard dell'Italia, a dire il vero con un bell'effetto generale.

Malevento prevede una serie di corridoi stretti e aree più aperte, alternando così zone adatte al combattimento a corto raggio con altre a più ampio raggio, dunque consentendo diversi approcci a seconda delle zone e l'utilizzo di squadre equilibrate per caratteristiche differenti.

La mappa è disponibile per ora sul Public Test Server, ma verrà aperta a tutti nella playlist ufficiale a partire dal 28 settembre 2021. Sempre per quanto riguarda Overwatch, abbiamo saputo in queste ore che l'eroe McCree cambierà nome, conseguentemente alla causa legale contro Blizzard.