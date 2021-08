Overwatch: l'eroe McCree cambierà nome, le conseguenze della causa legale contro Blizzard

Blizzard ha annunciato che McCree, il personaggio di Overwatch, cambierà nome. L'eroe ha ottenuto il proprio nome a partire da Jesse McCree, lead level designer di Blizzard, che è parte della causa legale mossa dallo Stato della California contro la compagnia. McCree, insieme a vari altri membri della compagnia, sono stati allontanati da Blizzard.

Ecco il messaggio del team di Overwatch, in traduzione:

"Abbiamo costruito l'universo di Overwatch intorno all'idea che l'inclusività, l'equità e la speranza sono i mattoni di un futuro migliore. Sono centrali per il gioco e per il team di Overwatch. Mentre continuiamo a discutere su come vivere al meglio i nostri valori e dimostrare il nostro impegno nel creare un mondo di gioco che li rifletta, crediamo sia necessario cambiare il nome dell'eroe attualmente conosciuto come McCree in qualcosa che esprima meglio ciò che Overwatch rappresenta.

Ci rendiamo conto che qualsiasi cambiamento ad un eroe così amato e centrale nella narrativa del gioco richiederà tempo per essere distribuito correttamente, e condivideremo aggiornamenti man mano che questo lavoro procede. A breve termine, avevamo pianificato di dare il via a un arco narrativo a settembre supportato da una nuova storia e contenuti di gioco, di cui McCree era una parte fondamentale. Poiché vogliamo integrare questo cambiamento in quell'arco narrativo, ritarderemo il nuovo arco fino alla fine di quest'anno e invece lanceremo una nuova mappa FFA questo settembre. D'ora in poi, i personaggi del gioco non avranno più il nome di veri dipendenti e saremo più attenti e selettivi nell'aggiungere riferimenti al mondo reale nei futuri contenuti di Overwatch.

Questo aiuterà a rafforzare il fatto che stiamo costruendo un universo fittizio che è inequivocabilmente diverso dal mondo reale e illustra meglio che la creazione di Overwatch è veramente un lavoro di squadra. Il lavoro su questi aggiornamenti è in corso, e sono solo una parte del nostro impegno continuo a riflettere onestamente e a fare qualsiasi cambiamento necessario per costruire un futuro per cui valga la pena lottare. Sappiamo che le azioni parlano più forte delle parole, e speriamo di mostrarvi il nostro impegno nel rendere Overwatch un'esperienza di gioco migliore e continuare a rendere la nostra squadra la migliore possibile."

L'eroe di Overwatch non è l'unico personaggio di un gioco Blizzard che ha ottenuto il proprio nome a partire da uno sviluppatore. All'interno di World of Warcraft, ad esempio, vi erano dei riferimenti ad Alex Afrasiabi - ora rimossi in seguito alle proteste dei giocatori -. Afrasiabi, come McCree, era parte dell'ormai famigerato gruppo "BlizzCon Cosby Crew".

Ci sono poi vari personaggi e luoghi in World of Warcraft che hanno ricevuto il nome da McCree, come Scarlet Lord Jesseriah McCree, Jessup McCree, Marshal McCree e vari altri. Supponiamo che anche questi saranno modificati. Non si tratta di una stranezza per Blizzard che, sin dai tempi di Adventure per Atari 2600 con Warren Robinett, ha spesso inserito nei propri giochi i nomi degli sviluppatori. Come scritto nel messaggio del team di Overwatch, però, in futuro questo potrebbe non accadere più.

