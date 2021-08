Star Drift Evolution disponibile su Steam nella versione completa

Star Drift Evolution, il divertente "racer minimal" sviluppato dal team indie Catze, composto unicamente da due persone, sarà disponibile da oggi su Steam nella versione completa.

Lanciato appunto in Early Access lo scorso novembre, Star Drift Evolution ha potuto contare sul feedback degli utenti per migliorare la propria esperienza e aggiungere feature e rifiniture rispetto all'esordio.

I punti di forza di Star Drift Evolution risiedono senz'altro nel gameplay immediato, focalizzato sulle derapate, e in una colonna sonora in stile chiptune che si avvale della collaborazione di artisti come Kenobit, Electroshark e Luce McQueen II.

Il titolo offre svariati tracciati di diverso tipo, trenta vetture che si distinguono per accelerazione, tenuta di strada e velocità, nonché un set di modalità piuttosto completo, che include anche un comparto multiplayer.