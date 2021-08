Nintendo: Lance Barr, il designer di NES e SNES, lascia la compagnia dopo 39 anni

Lance Barr, il designer di NES e SNES di Nintendo, ha dichiarato ufficialmente il proprio ritiro. Dopo 39 anni, l'uomo ha lasciato Nintendo. Tramite LinkedIn, Barr ha scritto: "dopo quasi 39 anni presso Nintendo, mi ritiro e mi sposto verso 'altri' progetti". Non è però chiaro quali siano i piani di Barr per il futuro.

Barr ha iniziato la propria carriera presso Nintendo nel 1982, lavorando ai primi cabinati arcade per la compagnia. NES (Famicom) è stato rilasciato in Giappone nel 1983, ma il sistema di gioco è passato attraverso vari cambiamenti prima di approdare nel Nord America nel 1985. Barr ha aiutato a ridefinire il Famicom giapponese così da vendere la console in una regione dove l'interesse per i videogiochi era molto calato. Oltre a NES e SNES, Barr ha anche realizzato il design del Nunchuck di Wii.

Lance Barr

Barr non è il nome più noto al largo pubblico, ma i suoi design hanno aiutato Nintendo a raggiungere il successo e, di conseguenza, a creare l'industria videoludica: se NES avesse completamente fallito, è possibile che altre compagnie non sarebbero mai nate.

