No More Heroes 3, i voti della stampa internazionale sono parecchio contrastanti

Stamattina è scaduto l'embargo sulle recensioni di No More Heroes 3, e i voti assegnati al gioco dalla stampa internazionale sono straordinariamente contrastanti.

Come avrete letto nella nostra recensione di No More Heroes 3, il titolo di Suda51 ha certamente dei pregi, vedi ad esempio il sistema di combattimento e i personaggi, ma anche degli evidentissimi difetti nella maniera in cui è realizzato e gestito lo scenario.

C'è chi si chiede, come la testata più severa del lotto, GameSpot, se un'attesa durata così tanto tempo non meritasse un esito diverso. IGN parla invece di un prodotto che potrà piacere solo ed esclusivamente ai fan sfegatati delle opere di Goichi Suda.

Per quanto riguarda invece le valutazioni più alte, sono proprio i punti di forza di No More Heroes 3 ad aver fatto la differenza, la sua creatività e le sue trovate.

No More Heroes 3, i voti della stampa internazionale