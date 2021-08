Metroid Prime: progetto 2D fan made bloccato dopo 4 anni di sviluppo

Da quattro anni era il sviluppo un progetto fan-made dedicato a Metroid Prime, che puntava a ricreare il gioco GameCube in versione 2D. Si chiamava Prime 2D e il team a esso dedicato aveva già prodotto una prima, interessante, demo. Purtroppo, il tutto è stato bloccato, anche se "l'obiettivo era solo divertirsi".

L'informazione è stata condivisa tramite il canale Discord del progetto da Troid92m ed poi rimbalzato sul sub-reddit di Metroid (prima di essere eliminato dai moderatori). Non vengono fatti nomi su chi abbia richiesto l'interruzione dei lavori: viene solo detto "una certa compagnia legata ai videogiochi". Ora, quindi, la demo è stata eliminata e così anche un MP3 della soundtrack. Attualmente pare che sia in corso un dialogo tra le due parti. Il team assicura in ogni caso che condividere la demo era la scelta giusta e non si pente di nulla.

Qui sotto potete vedere un video che mostra la demo di Metroid Prime 2D.

Non è strano che un progetto di questo tipo, legato a un franchise noto, sia stato bloccato. La nostra speranza è che gli sviluppatori decidano di sfruttare il proprio lavoro per realizzare un gioco indipendente che non sia in alcun modo legato a Metroid e non corra quindi rischi dal punto di vista legale.

