Lost Judgment: demo PS4 scovata sul PlayStation Store

Lost Judgment, il nuovo gioco di SEGA in arrivo a settembre, potrebbe ricevere una demo pubblica. L'account Twitter PSN Releases ha infatti segnalato che, sui database del PlayStation Store giapponese, è stata scovata una demo PS4 del gioco.

Come sempre, ricordiamo che si tratta di una segnalazione non ufficiale, quindi è possibile che vi sia un errore o che la demo, pur se presente sui database del PlayStation Store, non venga poi pubblicata. Inoltre, la segnalazione è legata alla versione giapponese del PS Store, quindi è possibile che si tratti di una versione limitata al solo territorio nipponico. In ogni caso, ciò che sappiamo è che si chiama Lost Judgment: "Unjudged Memory Trial Version", nome che non lascia dubbi sul fatto che non si tratti di una versione completa del gioco.

Per il momento questo è tutto quello che sappiamo. Non ci resta altro da fare se non attendere che Sega sveli ufficialmente questa possibile demo e ci faccia sapere se avremo modo di provare Lost Judgment prima dell'uscita.

Vi ricordiamo che Lost Judgment sarà disponibile su PS4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X|S a partire dal 24 settembre 2021. Potrete acquistare anche una Digital Deluxe e Ultimate Edition: ecco i contenuti.