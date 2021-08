PS Plus settembre 2021: i giochi gratis per PS4 e PS5 svelati in anticipo da un leak?

I PS Plus di settembre 2021, ovvero i giochi gratis PS4 e PS5 che verranno distribuiti agli abbonati al servizio Sony nel corso del prossimo mese, non sono ancora stati annunciati ma un leak potrebbe averli svelati in anticipo, sebbene il tutto sia da prendere ancora come semplice voce di corridoio.

Abbiamo già mancato clamorosamente l'anticipazione su quando saranno annunciati i giochi in questione, visto che avevamo previsto lo schema tipico di Sony con l'annuncio fissato per l'ultimo mercoledì del mese ma la compagnia ha evidentemente deciso di fare in altra maniera, inoltre anche le previsioni sembrerebbero completamente diverse da questo leak.

L'informazione in questione arriva da Dealabs, riportata da PlayStation Universe, ma si tratta di una fonte che non può essere considerata affidabile al 100%, visto che si tratta di un community site vicino a una sorta di forum, dunque l'attendibilità di questa informazione a pari a quella che può arrivare da un qualsiasi topic su Reddit.

In ogni caso, questi sono i giochi che sarebbero in arrivo su PS Plus a settembre 2021, in base a questa dubbia anticipazione: