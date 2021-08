PS Plus di settembre 2021: Tony Hawk's Pro Skater 1+2 tra i giochi gratis in arrivo?

Tony Hawk's Pro Skater 1+2 potrebbe essere uno dei giochi gratis dei PlayStation Plus di settembre 2021, con il rumor che è emerso a causa di un caso strano che sta facendo discutere diversi utenti su internet.

D'altra parte, ci troviamo nel periodo di massime speculazioni sull'identità dei nuovi giochi gratis della prossima mandata del servizio Sony. Come abbiamo detto, i PS Plus di settembre 2021 dovrebbero essere svelati ufficialmente domani, secondo la tempistica classica adottata dalla compagnia per il suo servizio su abbonamento.

Tuttavia, diversi utenti pare siano riusciti in qualche modo a scaricare Tony Hawk's Pro Skater 1+2 gratuitamente dal PlayStation Store. Grazie a quello che sembra essere stato un errore, il gioco Activision è comparso come disponibile con download gratuito per un certo periodo di tempo, almeno in alcune aree geografiche, e questo ha fatto pensare alla sua possibile introduzione nei PS Plus di settembre 2021.

Potrebbe infatti essersi trattato di un errore causato dal rilascio anticipato della versione gratis per gli abbonati a PS Plus, anche se la questione è ancora tutta da verificare. Alcune testimonianze sono comunque emerse tra Twitter e Reddit, e visto che siamo in periodo di speculazioni sui Plus, inseriamo Tony Hawk's Pro Skater 1+2 tra i principali indiziati a questo punto.

Come abbiamo riferito in precedenza, l'altro gioco che si sospetta fortemente possa essere un titolo dei PS Plus di settembre 2021 è F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch, perché la sua data di uscita corrisponde a quella prevista per il rilascio dei giochi PS Plus di settembre e perché il suo profilo corrisponde alquanto ad altri titoli distribuiti in questo modo.