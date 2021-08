Spider-Man: No Way Home, trailer ufficiale italiano per il nuovo film Marvel e Sony

Spider-Man: No Way Home, il nuovo film della serie legata al Marvel Cinematic Universe, ha infine il suo primo trailer, arrivato in forma ufficiale e potete vederlo qui sopra, presentando vari elementi della storia che, in questo caso, coinvolge anche altri personaggi dell'MCU.

Dopo il leak che ha colpito duro facendo partire un'ampia serie di anticipazioni, arriva dunque il teaser trailer vero e proprio per Spider-Man: No Way Home, che prosegue dunque la storia dei due film precedenti con protagonista Tom Holland, intrecciata anche questa con gli altri film Marvel.

Gli eventi della storia riprendono direttamente dopo la conclusione di Spider-Man: Far From Home, e presenta ancora Peter Parker alle prese con diversi problemi, in seguito al finale decisamente sconvolgente del capitolo precedente, ma anche con l'arrivo di minacce sempre più imponenti.

Ospite speciale ed elemento caratterizzante di tutto Spider-Man: No Way Home, evidentemente, è Doctor Strange: il cross-over tra i personaggi in questione era già noto da tempo e lo vediamo ora in azione con tutti i cataclismi dimensionali che questo può comportare.

La data di uscita di Spider-Man No Way Home è fissata per il 17 dicembre 2021, posizionandosi dunque dopo il lancio di altri due film dell'MCU in arrivo verso la fine del 2021, ovvero Shang-Chi e La Leggenda dei Dieci Anelli, previsto per il 3 settembre, e l'atteso The Eternals previsto arrivare il 5 novembre 2021.

Spider-Man No Way Home è peraltro un film particolarmente importante per tutto il Marvel Cinematic Universe perché dovrebbe rappresentare la conclusione della Fase 3 e l'avvio della Fase 4, che porterà con sé diversi sconvolgimenti in termini di archi narrativi di tutto l'universo cinematografico Marvel.