Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli, spot italiano e data di uscita

Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli è stato mostrato con un lungo spot in italiano che rivela anche la data di uscita ufficiale del film nelle sale, fissata al 1 settembre.

A differenza di Black Widow, che ha totalizzato incassi sorprendenti su Disney+ dando però vita a una disputa legale fra Scarlett Johansson e Disney, il nuovo film Marvel arriverà solo al cinema.

Creato da Marvel nel 1973 per cavalcare il filone delle arti marziali, Shang-Chi viene interpretato sul grande schermo da Simu Liu, con Destin Daniel Cretton alla regia e un cast che include Awkwafina, Fala Chen, Benedict Wong e Tony Leung.

Il film rientra nell Fase 4 del Marvel Cinematic Universe insieme al già citato Black Widow, Eternals, Spider-Man: No Way Home, Doctor Strange in the Multiverse of Madness e Thor: Love and Thunder.