Spider-Man: No Way Home, trailer in arrivo? Un leak scatena le anticipazioni

Spider-Man: No Way Home sembra stia per ricevere un nuovo trailer ufficiale, ma questo a quanto pare è già trapelato su internet attraverso un leak, cosa che ha scatenato una quantità notevole di anticipazioni attraverso social media e altri canali.

Ovviamente, questo comporta la possibilità di incappare in un'ampia serie di spoiler in giro per internet, cosa che cerchiamo di evitare in questa sede, dove ci limitiamo a segnalare la presenza di tale materiale e magari mettere in guardia coloro che non vogliono assolutamente ricevere anticipazioni.

Spider-Man: No Way Home sarà il terzo film della nuova trilogia, con il protagonista alle prese con grossi problemi

Il leak tra l'altro riguarda un trailer in formato ancora incompleto, a quanto pare con effetti speciali in CG non definitivi, dunque sembra sia proprio fuoriuscito in maniera totalmente irregolare e in forma ancora lontana da quella prevista per il pubblico.

Tuttavia, come riportato da diverse fonti, questo è bastato perché si scatenassero diverse notizie e anticipazioni sugli eventi che compaiono al suo interno e che rivelano diversi aspetti della storia del nuovo film, il terzo nella nuova trilogia con Tom Holland protagonista all'interno dell'MCU.

Lo stesso Tom Holland ha recentemente inviato un messaggio relativo a Spider-Man: No Way Home su Twitter, riferendo che "non siamo pronti", cosa che fa pensare al prossimo rilascio di un nuovo trailer per il film che potrebbe effettivamente portare delle novità sconvolgenti alla storia.

Per il momento, del film sono stati svelati il vero titolo e la data di uscita già lo scorso febbraio, mentre di recente, per quanto riguarda sempre l'MCU, è emersa una notizia riguarda la scelta del protagonista di Captain America 4.