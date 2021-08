Elden Ring sarà alla Gamescom 2021? Anticipazioni sui giochi dell'Opening Night Live

L'Opening Night Live della Gamescom 2021 è ormai vicina, fissata per il 25 agosto 2021, e cominciano a trapelare le informazioni sui giochi presenti all'evento, tra i quali emerge il sospetto che vi sia anche Elden Ring, nonostante la sua presenza non sia affatto confermata.

Da cosa deriva il sospetto? Soprattutto dalla sua diffusissima presenza all'interno delle nomination per i Gamescom 2021 Awards, una lista di giochi che sembra stilata con il preciso intento di dare rilievo ai titoli che saranno effettivamente presenti alla fiera europea dei videogiochi.

L'insistenza su Elden Ring, che è uno dei giochi con più nomination tra le candidature annunciate oggi, fa pensare a una possibile presenza del gioco Bandai Namco all'evento, che giustificherebbe il suo inserimento in così tante categorie. D'altra parte, l'ultima volta che l'abbiamo visto, dopo anni di attesa, è stato proprio con il trailer mostrato all'altro evento condotto da Geoff Keighley all'E3 2021, la Summer Game Fest, dunque ci sarebbe anche quest'altro punto di collegamento.

Per il resto, possiamo prevedere la presenza anche di numerosi altri titoli nel corso dell'Opening Night Live, che dovrebbe contenere 30 giochi al suo interno. Tra questi dovrebbero esserci pesi massimi come Far Cry 6 e Death Stranding: Director's Cut, oltre a Genshin Impact e Call of Duty: Vanguard.

Tra gli altri, abbiamo saputo che Saints Row avrà un reboot annunciato proprio durante l'evento, mentre tra le altre presenze confermate c'è anche Splitgate, Replaced, Unknown 9: Awakening, Sifu, Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge, LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker e Back 4 Blood.



In tutto questo non consideriamo i giochi Microsoft e Xbox, che avranno un loro spazio dedicato con l'evento Microsoft per la Gamescom 2021, che conterrà anche una nuova presentazione di Forza Horizon 5. Ricordiamo che l'appuntamento con l'Opening Night Live della Gamescom 2021 è fissato per il 25 agosto 2021 a partire dalle ore 19:30 italiane, con la parte principale dello show che andrà dalle 20:00 alle 22:00.