Offerte Amazon: gli smartphone Realme 8 e l'Apple iMac in forte sconto

Con le offerte Amazon di oggi gli smartphone Realme 8 Pro e Realme 8 5G, così come l'Apple iMac 24, godono di forti sconti e sono disponibili al prezzo più basso di sempre.

Già conveniente, il Realme 8 5G offre il nuovo standard di connessione, un display da 90 Hz di refresh e una batteria da 5000 mAh a 159 euro, grazie a uno sconto netto di 40 euro. La dotazione include anche modalità di foto notturna, doppia sim, NFC e 64 GB di storage.

Torniamo al 4G e a uno schermo da 60 Hz con lo smartphone Realme 8 Pro, ma saliamo di livello per tutto il resta della dotazione che include fotocamera da 1080 MP con registrazione video da 4K, display Super Amoled, un maggior quantitativo di memoria e uno storage da 128 GB. Il tutto a 219 euro grazie a uno sconto di ben 60 euro.

Nel caso dell'Apple iMac da 24 pollici il prezzo sale inevitabilmente, ma sale anche lo sconto che arriva a 94 euro e basta per portare al prezzo più basso il sottilissimo computer all-in-one dotato del prestante chip Apple M1 da 8 core, di una GPU da 7 compute unit, di 8 GB di memoria, di 256 GB e, in primis, di uno schermo ad altissima risoluzione da 4480×2520 pixel con 500 nit di luminanza e wide color gamut.

La silhouette dell'Apple iMac 24

