Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, demoni giocabili con DLC dopo il lancio, nuove immagini

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba proporrà ulteriori personaggio aggiuntivi attraverso DLC distribuiti dopo il lancio del gioco e in particolare la possibilità di utilizzare alcuni dei demoni presenti nella serie, in base a quanto annunciato da CyberConnect2.

Ulteriori informazioni più precise verranno diffuse in seguito, ma intanto c'è la conferma che alcuni demoni potranno essere utilizzati nella modalità Versus multiplayer, ampliando così il roster di combattenti disponibili all'interno di questa sezione del gioco.

Non sappiamo ancora quali siano questi demoni, ma Aniplex e CyberConnect2 hanno riferito che ulteriori informazioni verranno rilasciate nel prossimo periodo, al riguardo. In ogni caso, si tratterà di contenuti scaricabili che verranno rilasciati dopo il lancio del gioco, la cui data di uscita è fissata per il 15 ottobre 2021 in occidente.

Nel frattempo, sviluppatori e publisher hanno pubblicato anche una nuova serie di immagini, dedicate in particolare alla sezione di storia ambientata sul Monte Natagumo, parte importante anche della trama originale della serie animata, riprodotta in maniera fedele all'interno del gioco.

Per il resto, sul gioco in questione abbiamo visto un gameplay video della Villa Tsuzumi, oltre a un gameplay video su PS5 dall'Aniplex Online Fest 2021.