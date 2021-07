Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, gameplay video su PS5 dall'Aniplex Online Fest 2021

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba è tornato a mostrarsi in azione con un lungo gameplay in video trasmesso in streaming nel corso dell'Aniplex Online Fest 2021, come potete vedere qui sopra in un video riportato da Twinfinite.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - The Hinokami Chronicles è il titolo completo del nuovo action game di CyberConnect2 che si basa ovviamente sulla serie animata Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, che sta riscuotendo un enorme successo in tutto il mondo in questi mesi.

Il frammento di livestream riportato qui sopra mostra oltre 5 minuti di gameplay in presa diretta, dimostrato proprio nel corso dell'evento online, con tanto di commento da parte dei conduttori dello show. In questo possiamo vedere alcune sezioni del gioco vero e proprio, che si presenta come un action game con combattimenti in 3D tratto direttamente dalla storia dell'anime.

Nella fattispecie, vediamo una tag team battle tra Tanjiro, Kyojuro, Shinobu e Murata. Sebbene lo schermo sia piuttosto piccolo nel livestream e non renda visibile in maniera molto chiara l'azione, si tratta di un modo per dare un'occhiata al gioco vero e proprio, che si era mostrato in precedenza con un trailer ufficiale sulla modalità Avventura.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - The Hinokami Chronicles è in arrivo il 15 ottobre 2021 in tutto il mondo su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S. In precedenza abbiamo visto un video su Giyu & Shinobu VS. Tanjiro & Nezuko e un trailer sui demoni presenti.