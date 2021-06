Demon Slayer: nuovo trailer mostra i demoni e ribadisce la data d'uscita giapponese

Aniplex ha pubblicato un nuovo trailer di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - The Hinokami Chronicles per mostrare i demoni contro cui si combatterà nel gioco e ribadire la data d'uscita giapponese, già annunciata negli scorsi giorni: il 14 ottobre 2021. Lo trovate in testa alla notizia.

Guardando il filmato vedrete chiaramente quale sarà il gameplay, molto più sfaccettato di quanto il materiale visto finora non avesse suggerito.

La campagna single player seguirà la storia di Tanjiro Kamado per tutta la prima stagione dell'anime. Quindi di fermerà all'arco narrativo del Mugen Train. Sulla strada bisognerà affrontare molti demoni, in particolare tutti quelli maggiori visti nella serie. La modalità versus includerà diciotto personaggi, dodici dei quali provenienti da Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba e sei da Demon Slayer Academy. Sarà possibile creare team formati da due personaggi.

Infine, del nuovo gameplay di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - The Hinokami Chronicles sarà mostrato all'Aniplex Online Fest 2021, che si svolgerà il 4 luglio.

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - The Hinokami Chronicles è in sviluppo per PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One e PC. Purtroppo ancora non si sa nulla sul lancio occidentale, che rimane confermato, ma senza una data d'uscita.