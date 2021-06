Demon Slayer: data d'uscita ufficiale giapponese annunciata

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - The Hinokami Chronicles ha una data d'uscita ufficiale, almeno per il Giappone: il 14 ottobre 2021. La notizia è stata data sulle pagine dell'ultimo numero della rivista Weekly Jump, dove si è parlato anche delle diverse edizioni del gioco: quella standard costerà 8.360 yen, mentre quella Digital Deluxe 9.900 yen.

Ci sarà anche un'edizione limitata per PS4 da 16.280 yen, che includerà diversi bonus, come uno stand per statuette da usare con il controller, una chiave per sbloccare in anticipo i personaggi di Kimetsu Gakuen, 13 avatar per il PlayStation Network, un tema personalizzato per PS4 e un tema dinamico, il costume "Butterly Mansion Patient" e i punti Kimetsu.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - The Hinokami Chronicles sarà lanciato in contemporanea su PC (Steam), PS5, Xbox Series X e S, PS4 e Xbox One. Sega ha annunciato di voler lanciare il gioco in Asia nel 2021 con i sottotitoli e il doppiaggio in inglese, ma non è ancora chiaro quando. Nessuna novità per il lancio occidentale, che speriamo non ci faccia attendere troppo.