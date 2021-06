I 10 migliori giochi PS VR per PlayStation 4 da provare

La realtà virtuale è stata un sogno dei videogiocatori sin dagli anni novanta, quando sono iniziate le prime sperimentazioni. Oggigiorno, però, la VR non è più un sogno ma una realtà e, pur vero che non è affatto la piattaforma principale del mercato, il successo di molteplici visori dimostra che vi è grande interesse da parte dei videogiocatori. Uno dei più apprezzati negli ultimi anni, soprattutto per il prezzo non proibitivo, è il visore di Sony, PS VR. A cosa serve, però, un visore senza dei giochi di qualità con i quali divertirsi? In questo nostro articolo vi vogliamo quindi indicare i migliori giochi PS VR per PS4, che vi daranno un buon motivo per comprare PS VR se ancora non lo avete fatto!

Blood & Truth Blood & Truth Realizzato da London Studio, Blood & Truth ha debuttato sul mercato il 28 maggio 2019, raccogliendo buoni consensi di critica e pubblico. Nel gioco si torna a seguire le vicissitudini di Ryan Marks, ex soldato delle forze speciali tornato a Londra nel tentativo di salvare la sua famiglia dalla morsa della criminalità organizzata. La formula ludica riprende e amplia quella già sperimentata da The London Heist, unendo sezioni stealth in prima persona, brutali sparatorie e frenetici inseguimenti a bordo di veicoli per le strade della metropoli d'oltremanica. Non dimenticate poi che è uno dei giochi PS VR per PS4 esclusivi di PS VR.

Ace Combat 7: Skies Unknown Ace Combat 7: Skies Unknown Tra i migliori giochi PS VR per PS4 c'è senz'altro Ace Combat 7: Skies Unknown, che a fianco della campagna e delle altre modalità tradizionali offre alcune missioni esclusive fruibili tramite il visore PS VR di Sony. Grazie alla visuale in soggettiva è anche possibile accedere e osservare i velivoli nel dettaglio da differenti prospettive. Si tratta di un gioco pensato perlopiù per essere giocato senza visore, ma le missioni dedicate alla realtà virtuale rendono l'esperienza più immersiva, grazie all'azione al cardiopalma. Anche in questo caso, la modalità VR è esclusiva PS VR, anche se il gioco è disponibile anche su PC.

No Man’s Sky: Beyond No Man's Sky Molti appassionati attendevano da tempo l'occasione di immergersi negli affascinanti mondi di No Man's Sky indossando un visore per la realtà virtuale. Quel momento è finalmente arrivato quando Hello Games ha rilasciato Beyond. Tale aggiornamento del gioco ha per l'appunto il supporto della realtà virtuale, oltre all'inserimento di un social hub che supporta fino a un massimo di 32 giocatori. No Man's Sky ha continuato ad espandersi anche dopo questo update e dispone di sempre più contenuti: poterli vivere tramite la realtà virtuale aggiunge ovviamente un superiore livello di immersività. Impossibile escluderlo dalla lista dei migliori giochi PS VR per PS4.

Sairento VR Sairento VR Disponibile su PlayStation VR dal 5 luglio 2019, Sairento VR è un'esperienza di combattimento in prima persona ambientata in terra giapponese. Il giocatore vive gli eventi dalla prospettiva di un membro dei Silent Ones, un'organizzazione segreta di cittadini esperti di arti marziali e altre tecniche di combattimento. L'opera mescola combattimenti ravvicinati e ad ampio raggio, permettendo di eseguire manovre folli per sfuggire agli attacchi dei nemici. L'arsenale a disposizione include pistole, frecce, katane e pugnali da lancio da potenziare nel corso della partita, ma è anche possibile usufruire di una vasta gamma di salti e schivate. Sairento VR è uno dei migliori giochi PS VR per PS4 per tutti quei giocatori che sono alla ricerca di azione ad alto ritmo e non temono la motion sickness.

Ghost Giant Ghost Giant è un interessante puzzle/adventure sviluppato da Zoink Games, lo stesso studio di Fe e Flipping Death. Ideato in collaborazione con la scrittrice svedese Sara Bergmark Elfgren, l'opera si è rivelata interessante nella sua capacità di servirsi a dovere della VR e nel raccontare un'avventura bizzarra e allo stesso tempo piacevole. Protagonista delle vicende è il piccolo Louis, un gattino antropomorfo alle prese con problemi più grandi di lui. A rompere la monotonia della sua vita quotidiana è l'incontro con un gigante impersonato proprio dal giocatore. Con il semplice uso delle mani è possibile visitare la cittadina di Sancourt, completare incarichi e interagire con l'ambientazione circostante servendosi dei controller PlayStation Move. Se siete in cerca di più rilassante, allora Ghost Giant è uno dei migliori giochi PS VR per PS4.

Trover Saves the Universe Trover Saves the Universe Nuova proprietà intellettuale di Squanch Games - studio fondato dal co-creatore di Rick and Morty - Trover Saves the Universe si caratterizza per uno stile grafico minimale, tonalità accese e un'atmosfera che fa leva su situazioni esilaranti ai limiti del paradossale. I giocatori dovranno aiutare Trover, un bizzarro mostriciattolo invischiato in una vicenda singolare: la necessità di recuperare i propri cani dalle grinfie del malvagio Glorkon ed impedire che quest'ultimo distrugga l'intero universo. Pur controllando Trover, non abbiamo alcun potere sulla sua bocca e il personaggio ha tanto da dire! Se cercate un titolo esilarante e divertente, allora questo è uno dei migliori giochi PS VR per PS4 in circolazione.

Vacation Simulator Owlchemy Labs ha rielaborato la formula inaugurata con il frenetico Job Simulator, traslandola in chiave vacanziera. Così è nato Vacation Simulator, che in buona sostanza recupera la formula originale servendosi di una rinnovata base narrativa. In un futuro nel quale i robot hanno ormai acquisito il controllo su ogni aspetto della vita, la loro principale difficoltà rimane legata alla comprensione dei comportamenti umani e ciò darà vita a situazioni esilaranti. Grazie all'implementazione dell'Avatar Customizer è anche possibile plasmare il proprio alter ego virtuale scegliendo tra una vasta gamma di personalizzazioni.

Astro Bot Rescue Mission Alcuni giocatori potrebbero aver fatto la conoscenza di Astro, il robottino del team Asobi, grazie al gioco gratis per PS5, Astro's Playroom, ma la storia del personaggio ha inizio ben prima. Astro Bot Rescue Mission è ritenuto da molti uno dei migliori giochi PS VR per PS4 e a buona ragione. In questo platform saremo al centro dei livelli, con una visuale in terza persona, mentre Astro si muove attorno a noi. Grazie a vari potenziamenti potremo esplorare i livelli e andare alla ricerca di collezionabili ed extra. Non mancano poi bossfight spettacolari e livelli dal design fantastico. Astro Bot Rescue Mission è un gioco PlayStation ma riesce a risvegliare (quasi) le stesse sensazioni di un'opera Nintendo, con la differenza di essere in realtà virtuale.

Moss Moss Se le avventure platform di Astro non vi dovessero bastare, allora non dovete perdervi un altro candidato ai migliori giochi PS VR per PS4 con visuale in terza persona a schermate fisse. Moss ci porta in un mondo da favola nel quale l'eroina Quill, una topina, deve superare una serie di sfide. Noi potremo sia controllare la protagonista che agire sul mondo di gioco, spingendo, tirando e interagendo con vari oggetti. Dovremo superare puzzle e sezioni platform per esplorare una foresta e antiche rovine.