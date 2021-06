Silent Hill: l'annuncio del Konami Shop è arrivato, sono degli skateboard

Infine il Konami Shop ha fatto davvero un annuncio relativo alla serie Silent Hill, ma non quello che molti si aspettavano. Dal 23 giugno 2021 saranno infatti prenotabili degli skateboard a tiratura limitata dedicati alla famosa serie horror. I modelli sono due, entrambi con lo stesso soggetto: le infermiere dell'Ospedale Brookhaven, luogo che abbiamo potuto visitare in Silent Hill 2 e 3 e che si è visto anche nel film. A cambiare sarà la colorazione.

Immaginiamo che molti siano perplessi per questo annuncio, vista l'attesa generata negli scorsi giorni dagli sviluppatori di Abandoned, cavalcata poi dal Konami Shop stesso. Quindi non c'è nessun nuovo Silent Hill in sviluppo, viene da chiedersi? Difficile dirlo, anche se è probabile che nel caso del Konami Shop la decisione di accodarsi alle voci sia stata presa proprio per dare più visibilità agli skateboard. In effetti difficilmente ne avremmo parlato in altre circostanze.

Comunque sia se vi piacciono gli skateboard e vi piacciono i Silent Hill, ora avete qualcosa Da aspettare, sperando che ci sia anche dell'altro in arrivo.