Kojima Productions assume per un gioco d'azione multipiattaforma

Kojima Productions sta cercando dei nuovi sviluppatori tramite LinkedIN, per un gioco d'azione multipiattaforma. Tra ciò che viene richiesto ai vari candidati spiccano infatti tre elementi: la conoscenza di armi bianche, armi da fuoco e veicoli; di avere esperienza nel posizionamento dei nemici e nella gestione degli equilibri dei giochi d'azione; e di avere esperienza nello sviluppo di programmi per server dei giochi online. Vengono inoltre ricercate persone con esperienza di sviluppo sia su console, sia su PC.

Difficilmente un annuncio lavorativo mente, anche perché sarebbe controproducente per la compagnia, quindi possiamo dedurne che attualmente Kojima Productions stia lavorando a un gioco d'azione con elementi online. Questo farebbe tramontare l'ipotesi di un nuovo Silent Hill affidato a Kojima, a meno che i progetti in sviluppo nello studio non siano due: uno potrebbe trovarsi in uno stato più avanzato e l'altro nello stadio iniziale della lavorazione.

Gli scenari possibili a questo punto sono diversi e tutti plausibili, visto che non sappiamo praticamente niente di cosa sta accadendo dietro le quinte. L'unica certezza è che presto giocheremo a Death Stranding Director's Cut su PS5, versione riveduta e corretta dell'ultima fatica di Kojima e i suoi.