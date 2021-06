Demon Slayer, il cosplay di Nezuko di d.o301 è da ammazza demoni

Nezuko, una delle protagoniste della serie Demon Slayer, è un soggetto difficile di cui fare i cosplay, non tanto per il costume in sé, quanto per la facilità con cui si rischia di uscire dal personaggio. La cosplayer d.o301 fa però un ottimo lavoro nel rappresentare la ragazza di casa di Kamado senza rovinarla e senza trascendere in dettagli potenzialmente dannosi.

In fondo i particolari del vestito di Nezuko sono tutti dettati dalla narrazione: visto che è stata trasformata in una demonessa, indossa un abito che sembra volerla proteggere del mondo esterno e morde del bambù per non rischiare di assalire qualcuno, nel caso in cui in cui la sua nuova natura emergesse con violenza.

Lo sguardo distante è dovuto un po' alla sua trasformazione e un po' alla parziale perdita della memoria. Insomma, si tratta di un personaggio più curato di quanto sembri. Non per niente nel 2019 il mensile Newtype l'ha eletta personaggio femminile dell'anno.

